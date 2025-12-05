Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Ruhe in Frieden

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 2vom 05.12.2025
Joyn Plus
Ruhe in Frieden

Ruhe in FriedenJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 2: Ruhe in Frieden

47 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Der Mord an der Geschäftsführerin des Nobelpuffs "Casablanca", Agnes Storch, lässt Jupp auf den Ausbruch eines Zuhälterkrieges schließen. Er kennt sich in dem Milieu aus, denn dort hat er einst als junger Streifenpolizist angefangen. Ein belgisches Fähnchen im Dekolletee der Toten ist der erste Hinweis darauf, zwischen welchen Fronten dieser Krieg tobt - zwischen Belgien und Köln ...

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1 emotions
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen