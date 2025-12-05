SK Kölsch
Folge 2: Ruhe in Frieden
47 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Der Mord an der Geschäftsführerin des Nobelpuffs "Casablanca", Agnes Storch, lässt Jupp auf den Ausbruch eines Zuhälterkrieges schließen. Er kennt sich in dem Milieu aus, denn dort hat er einst als junger Streifenpolizist angefangen. Ein belgisches Fähnchen im Dekolletee der Toten ist der erste Hinweis darauf, zwischen welchen Fronten dieser Krieg tobt - zwischen Belgien und Köln ...
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH