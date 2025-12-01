Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 29vom 18.12.2025
48 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Die erfolgreiche Internet-Hure Christina Kovacz wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Zeugen sahen sie am Abend vor ihrer Ermordung in einen alten roten Mercedes steigen. Jupp und Taube stöbern unter den Kölner Mercedesbesitzern den Dealer Joseph Sperlich auf: Im Angesicht der Polizei ergreift Sperlich die Flucht und lässt einen gut gefüllten Drogenkoffer zurück. Auch eine weitere Spur, die zum Journalisten Honig führt, endet in einer Sackgasse ...

