Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Turteltäubchen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 34vom 02.01.2026
Joyn Plus
Turteltäubchen

TurteltäubchenJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 34: Turteltäubchen

47 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Durch einen anonymen Hinweis findet die SK Kölsch auf einer Baustelle das Beton-Grab des illegalen ukrainischen Einwanderers Jan Medem. Erste Ermittlungen bringen nicht den gewünschten Erfolg, denn alle Bauarbeiter geben vor, von nichts zu wissen. Während Jupp undercover auf der Baustelle ermittelt, beschäftigt sich Taube mit dem Alibi des Bauleiters Weinsberg ...

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1 emotions
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen