SK Kölsch
Folge 34: Turteltäubchen
47 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Durch einen anonymen Hinweis findet die SK Kölsch auf einer Baustelle das Beton-Grab des illegalen ukrainischen Einwanderers Jan Medem. Erste Ermittlungen bringen nicht den gewünschten Erfolg, denn alle Bauarbeiter geben vor, von nichts zu wissen. Während Jupp undercover auf der Baustelle ermittelt, beschäftigt sich Taube mit dem Alibi des Bauleiters Weinsberg ...
