SK Kölsch
Folge 38: Endspiel
44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Ausgerechnet am Tag nach der exzessiven Abschiedsparty von Taube wird Kommissar Jupp Schatz ziemlich unsanft von SEK-Männern aus dem Schlaf gerissen: Eine Kölner Bankfiliale wurde überfallen, der Täter hat mehrere Personen in seiner Gewalt und fordert Jupp als Austausch gegen die Geiseln. Der erste gemeinsame Fall von Kommissar Schatz und seinem neuen Kollegen Falk von Schermbeck, dem neuen Dreamteam, das sich erst noch richtig zusammenraufen muss.
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH