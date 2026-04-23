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SK Kölsch

Endspiel

SAT.1Staffel 4Folge 38vom 23.04.2026
Endspiel

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SK Kölsch

Folge 38: Endspiel

44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Ausgerechnet am Tag nach der exzessiven Abschiedsparty von Taube wird Kommissar Jupp Schatz ziemlich unsanft von SEK-Männern aus dem Schlaf gerissen: Eine Kölner Bankfiliale wurde überfallen, der Täter hat mehrere Personen in seiner Gewalt und fordert Jupp als Austausch gegen die Geiseln. Der erste gemeinsame Fall von Kommissar Schatz und seinem neuen Kollegen Falk von Schermbeck, dem neuen Dreamteam, das sich erst noch richtig zusammenraufen muss.

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