Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Götterdämmerung

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 39vom 22.01.2026
Joyn Plus
Götterdämmerung

GötterdämmerungJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 39: Götterdämmerung

45 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Jupp und Falk müssen den Tod des Rock-Gitarristen Bernie Steinbrecher aufklären, der bei einer Probe einen tödlichen Stromschlag erhalten hat. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich schon bald als raffiniert geplanter Mord. Als sich herausstellt, dass Steinbrecher als neuer Gitarrist bei der Gruppe Brings vorgesehen war, gerät Chris Cremer, der aktuelle Gitarrist der Gruppe, unter Verdacht. Dann allerdings stoßen Jupp und Falk auf neue Hinweise ...

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1 emotions
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 5 Staffeln und Folgen