SK Kölsch
Folge 39: Götterdämmerung
45 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Jupp und Falk müssen den Tod des Rock-Gitarristen Bernie Steinbrecher aufklären, der bei einer Probe einen tödlichen Stromschlag erhalten hat. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich schon bald als raffiniert geplanter Mord. Als sich herausstellt, dass Steinbrecher als neuer Gitarrist bei der Gruppe Brings vorgesehen war, gerät Chris Cremer, der aktuelle Gitarrist der Gruppe, unter Verdacht. Dann allerdings stoßen Jupp und Falk auf neue Hinweise ...
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH