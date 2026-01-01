Zum Inhalt springenBarrierefrei
SK Kölsch
Staffel 4Folge 42vom 30.01.2026
Folge 42: Tango Mortale

46 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Kurz vor Beginn der Deutschen Meisterschaften im Standard-Tanz stürzt eine junge Frau aus einem Fenster zu Tode. Der Vater des Opfers ist felsenfest davon überzeugt, dass der Tänzer Jan Schwanhold ein Verhältnis mit seiner Tochter hatte und nur er als Täter in Frage kommt ...

