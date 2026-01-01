SK Kölsch
Folge 42: Tango Mortale
46 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Kurz vor Beginn der Deutschen Meisterschaften im Standard-Tanz stürzt eine junge Frau aus einem Fenster zu Tode. Der Vater des Opfers ist felsenfest davon überzeugt, dass der Tänzer Jan Schwanhold ein Verhältnis mit seiner Tochter hatte und nur er als Täter in Frage kommt ...
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH