Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Köln-Düsseldorfer

SAT.1Staffel 4Folge 47
Joyn Plus
Köln-Düsseldorfer

Köln-DüsseldorferJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 47: Köln-Düsseldorfer

45 Min.Ab 12

Falk und Jupps neuer Fall führt die beiden Beamten auf die MS Deutschland. Auf dem Kreuzfahrtschiff, das während der Herrenmodemesse in Köln als schwimmendes Hotel dient, wurde die Leiche des Schiffskochs Theo entdeckt. Als die beiden Männer zu recherchieren beginnen, wird ihnen dies sofort vom LKA untersagt. Die Dienststelle ist der Meinung, Falk und Jupp behindern durch ihre Recherchen nur die Arbeit des undercover agierenden Düsseldorfer Kommissars Wellem.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen