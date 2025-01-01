SK Kölsch
Folge 47: Köln-Düsseldorfer
45 Min.Ab 12
Falk und Jupps neuer Fall führt die beiden Beamten auf die MS Deutschland. Auf dem Kreuzfahrtschiff, das während der Herrenmodemesse in Köln als schwimmendes Hotel dient, wurde die Leiche des Schiffskochs Theo entdeckt. Als die beiden Männer zu recherchieren beginnen, wird ihnen dies sofort vom LKA untersagt. Die Dienststelle ist der Meinung, Falk und Jupp behindern durch ihre Recherchen nur die Arbeit des undercover agierenden Düsseldorfer Kommissars Wellem.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH