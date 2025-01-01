Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 48
46 Min.Ab 12

In Köln wird ein grausiger Fund gemacht: Ein Veterinär aus dem Bergischen Land wurde Opfer eines Mordes. Erste Ermittlungen führen das SK Kölsch-Team zunächst auf einen Bio-Bauernhof, der von zwei Frauen geführt wird. Sämtliche Indizien sprechen gegen die beiden, bis sich herausstellt, dass der verstorbene Veterinär kurz vor seinem Tod auch auf dem Hof von Bauer Auf der Höh war. Als Jupp und Falk den Landwirt zu dem Mordfall befragen, ist dieser äußerst wortkarg ...

