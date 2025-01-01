SK Kölsch
Folge 49: Kind oder Kegel
45 Min.Ab 12
Eines Morgens entdeckt ein Passant die Leiche von Ansei Lembodo, dem Organisator des erst vor Kurzem in Köln eingetroffenen Scheichs Ferrud. Erste Ermittlungen von Jupp und Falk ergeben, dass Lembodo kurz vor seinem Tod Kontakt zu Fred Malewski aufgebaut hat, den Jupp schon fünfmal wegen Zuhälterei einsperren musste. Gino hat unterdessen ganz andere Sorgen: Er muss sich um seinen sechs Monate alten Sohn kümmern. Dabei wird er von einem Unbekannten beschattet ...
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH