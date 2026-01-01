SK Kölsch
Folge 1: Tote schweigen nicht
46 Min.Ab 12
Ein skrupelloser Mörder hat den Polizisten Köpke in einem Café am Bahnhof erschossen - unmittelbar bevor der seinen Kollegen Falk und Jupp eine wichtige Nachricht übermitteln konnte. Nur kurze Zeit später werden die beiden Beamten zu einem weiteren Verbrechen gerufen: Auf einer Wiese hat man zahlreiche vergrabene Leichen gefunden. Zu den Toten gehört auch der Polizist Jürgen Reichert, der mit Köpke gut befreundet war. Haben die Verbrechen etwa einen gemeinsamen Hintergrund?
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH