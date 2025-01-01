Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Elvis lebt

SAT.1Staffel 5Folge 10
Joyn Plus
Elvis lebt

Elvis lebtJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 10: Elvis lebt

45 Min.Ab 12

Im Rahmen eines Elvis-Contests wird einer der Teilnehmer, Friedrich Grottmann, ermordet. Jupp und Falk ermitteln daraufhin im Umfeld der Elvis-Imitatoren. Der Besitzer der Kneipe, in der die Veranstaltung stattfand, sagt aus, er habe kurz vor dem Mord einen als Elvis verkleideten Mann gesehen, der aus dem Umkleideraum des Ermordeten kam. Allerdings lief jeder Zweite als Elvis-Imitator herum.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen