SK Kölsch
Folge 10: Elvis lebt
45 Min.Ab 12
Im Rahmen eines Elvis-Contests wird einer der Teilnehmer, Friedrich Grottmann, ermordet. Jupp und Falk ermitteln daraufhin im Umfeld der Elvis-Imitatoren. Der Besitzer der Kneipe, in der die Veranstaltung stattfand, sagt aus, er habe kurz vor dem Mord einen als Elvis verkleideten Mann gesehen, der aus dem Umkleideraum des Ermordeten kam. Allerdings lief jeder Zweite als Elvis-Imitator herum.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH