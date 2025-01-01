Zum Inhalt springenBarrierefrei
SK Kölsch

Die Liebesfalle

SAT.1Staffel 5Folge 11
Die Liebesfalle

SK Kölsch

Folge 11: Die Liebesfalle

46 Min.Ab 12

Jupp und Falk werden mit der Lösung zweier Mordfälle beauftragt, die nach dem gleichen Schema verübt wurden: Beide Opfer sind männlich, hatten offensichtlich reges Interesse an Kontaktanzeigen und wurden nach vollzogenem Geschlechtsakt mit einer Schere erstochen. In der Hoffnung, auf den richtigen Täter zu stoßen, geben Jupp und Falk ebenfalls ein Inserat auf - mit großem Erfolg. Zahlreiche Frauen melden sich und verabreden sich mit den Beamten in einem Café.

