SK Kölsch
Folge 12: Der Letzte der Hippies
46 Min.Ab 12
Der Anwalt Karl-Heinz Würthmann ist einem heimtückischen Mord zum Opfer gefallen. Nachforschungen ergeben, dass das Opfer vor über 30 Jahren Mitglied der berühmten "Kölner Kommune" war und zusammen mit Dirk Bäumel, Johannes Kaiser und Peter Ludwig eine bessere Welt schaffen wollte. Sollte etwa einer seiner ehemaligen Kumpels aus Wut über seinen Verrat der Ideale von "Love and Peace" den Mord begangen haben?
