SK Kölsch
Folge 13: Doppelspiel
46 Min.Ab 12
Die beiden Polizistinnen Silvia und Inge haben bei einem verdeckten Einsatz in einem Kölner Antiquitätenladen den ermordeten Rolf Seidel gefunden. Von den Bonner Kolleginnen erfährt Jupp, dass der Mann vermutlich wegen immens wertvoller Tontäfelchen sterben musste, die während des Irakkrieges gestohlen und nun der UNO zum Verkauf angeboten wurden.
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH