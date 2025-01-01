Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 13
Folge 13: Doppelspiel

46 Min.Ab 12

Die beiden Polizistinnen Silvia und Inge haben bei einem verdeckten Einsatz in einem Kölner Antiquitätenladen den ermordeten Rolf Seidel gefunden. Von den Bonner Kolleginnen erfährt Jupp, dass der Mann vermutlich wegen immens wertvoller Tontäfelchen sterben musste, die während des Irakkrieges gestohlen und nun der UNO zum Verkauf angeboten wurden.

SAT.1
