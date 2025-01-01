SK Kölsch
Folge 2: Von Männern und Maschinen
46 Min.Ab 12
Die Männer vom SK Kölsch werden zum Gelände der Gebrauchtwagenfirma CAR2000 gerufen, weil dort die Leiche von Jochen Ringwald gefunden wurde. Erste Ermittlungen führen die Beamten auf die Spur des Gebrauchtwagenhändlers Leo Ritter, der ein Motiv gehabt hätte, Ringwald umzubringen. Das Gleiche gilt allerdings auch für Mercedes und Enzo Wolters, die Kinder des CAR2000-Seniorchefs Horst Wolters, der wiederum ein alter Freund von Jupp ist ...
