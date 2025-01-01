SK Kölsch
Folge 5: Familienbande
45 Min.Ab 12
Gerade als Familie Schäfer den 70. Geburtstag der Mutter feiern will, taucht unerwartet Vater Schäfer auf, der die Familie bereits vor Längerem verlassen hat. Als der ungebetene Gast kurz darauf tot aufgefunden wird, suchen Jupp und Falk nach den Hintergründen für diese Tat und werden schon bald fündig: Mutter Schäfer hat eine große Summe im Lotto gewonnen. Nachdem der Ermordete einen Teil davon haben wollte, liegt es nahe, dass eines der Kinder der Täter ist.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH