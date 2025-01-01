Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Familienbande

SAT.1Staffel 5Folge 5
Joyn Plus
Familienbande

FamilienbandeJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 5: Familienbande

45 Min.Ab 12

Gerade als Familie Schäfer den 70. Geburtstag der Mutter feiern will, taucht unerwartet Vater Schäfer auf, der die Familie bereits vor Längerem verlassen hat. Als der ungebetene Gast kurz darauf tot aufgefunden wird, suchen Jupp und Falk nach den Hintergründen für diese Tat und werden schon bald fündig: Mutter Schäfer hat eine große Summe im Lotto gewonnen. Nachdem der Ermordete einen Teil davon haben wollte, liegt es nahe, dass eines der Kinder der Täter ist.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen