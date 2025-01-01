Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 8
Folge 8: Von Bullen und Butlern

46 Min.Ab 12

Nachdem in der Villa der Industriellenfamilie Tourelle der Butler Udo nach einer Weinprobe das Zeitliche gesegnet hat, soll ein Undercover-Ermittler für die Aufklärung des Falles sorgen. Die Wahl fällt auf Falk, der in Sachen Servieren und Silberputzen schon des Öfteren sein Talent bewiesen hat ...

Alle Staffeln im Überblick

