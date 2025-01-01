Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Kunst kommt von Können

SAT.1Staffel 5Folge 9
Joyn Plus
Kunst kommt von Können

Kunst kommt von KönnenJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 9: Kunst kommt von Können

46 Min.Ab 12

In der Tiefgarage eines Kölner Hotels wird die Leiche des Kunstliebhabers Reinhold Wittkamp gefunden. Die Ermittlungen von Jupp und Falk zeigen, dass der Ermordete zuletzt den Hotelgast Leo Nardeaux besuchte, der ihm offensichtlich wertvolle Gemälde verkaufen wollte, die vor einigen Wochen im Utrechter Museum gestohlen wurden. Als die Beamten diesbezügliche Nachforschungen bei ihren holländischen Kollegen anstellen, stoßen sie dort erst mal auf taube Ohren ...

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen