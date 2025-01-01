SK Kölsch
Folge 9: Kunst kommt von Können
46 Min.Ab 12
In der Tiefgarage eines Kölner Hotels wird die Leiche des Kunstliebhabers Reinhold Wittkamp gefunden. Die Ermittlungen von Jupp und Falk zeigen, dass der Ermordete zuletzt den Hotelgast Leo Nardeaux besuchte, der ihm offensichtlich wertvolle Gemälde verkaufen wollte, die vor einigen Wochen im Utrechter Museum gestohlen wurden. Als die Beamten diesbezügliche Nachforschungen bei ihren holländischen Kollegen anstellen, stoßen sie dort erst mal auf taube Ohren ...
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH