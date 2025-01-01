Zum Inhalt springenBarrierefrei
SK Kölsch

Verlorene Herzen

SAT.1Staffel 6Folge 64
Verlorene Herzen

SK Kölsch

Folge 64: Verlorene Herzen

45 Min.Ab 12

Der Architekt Bodo Waller stirbt durch einen Stromschlag in der Badewanne. Was zunächst wie ein Suizid aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Jupp und Falk nehmen daraufhin Wallers Freundin Paula in die Zange, die drei Jahre zuvor ihren Ehemann bei einem tragischen Unfall verloren hat - kurz nachdem er eine Lebensversicherung zu Paulas Gunsten abgeschlossen hatte.

SAT.1
