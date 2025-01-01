SK Kölsch
Folge 64: Verlorene Herzen
45 Min.Ab 12
Der Architekt Bodo Waller stirbt durch einen Stromschlag in der Badewanne. Was zunächst wie ein Suizid aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Jupp und Falk nehmen daraufhin Wallers Freundin Paula in die Zange, die drei Jahre zuvor ihren Ehemann bei einem tragischen Unfall verloren hat - kurz nachdem er eine Lebensversicherung zu Paulas Gunsten abgeschlossen hatte.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH