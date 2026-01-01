Zum Inhalt springenBarrierefrei
Falsche Hoffnungen

SAT.1Staffel 6Folge 65
44 Min.Ab 12

Als die 15-jährige Sarah tot und mit Salzsäure verätzt im Hinterhof ihrer Wohnung aufgefunden wird, erfahren Jupp und Falk von Jana, der Mitbewohnerin der Toten, dass ihre Freundin vor Kurzem über eine Datingshow im Radio einen gewissen Horst kennen gelernt habe. Auf der Suche nach dem Verdächtigen lernen die beiden den Moderator Dante kennen, der - wie sich herausstellt - Sarah auch ganz gut kannte.

