SK Kölsch
Folge 65: Falsche Hoffnungen
44 Min.Ab 12
Als die 15-jährige Sarah tot und mit Salzsäure verätzt im Hinterhof ihrer Wohnung aufgefunden wird, erfahren Jupp und Falk von Jana, der Mitbewohnerin der Toten, dass ihre Freundin vor Kurzem über eine Datingshow im Radio einen gewissen Horst kennen gelernt habe. Auf der Suche nach dem Verdächtigen lernen die beiden den Moderator Dante kennen, der - wie sich herausstellt - Sarah auch ganz gut kannte.
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH