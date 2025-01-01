Zum Inhalt springenBarrierefrei
SK Kölsch

SAT.1Staffel 6Folge 66
Folge 66: Quacksalber

46 Min.Ab 12

Helge Morgenthaler, ein Naturheilkundler, wird ermordet in seiner Praxis aufgefunden. Bei ihren Ermittlungen treffen Jupp und Falk auf Gregor von Tolksdorff, einen Multimillionär, der mit Morgenthalers Medizin von einer rätselhaften Allergie geheilt wurde, und seine dubiose Ehefrau Brigitta, die es auf das Erbe ihres Mannes abgesehen hat. Aber auch ein gewisser Herr Wenstedt und dessen Sohn verhalten sich mehr als verdächtig.

SAT.1
