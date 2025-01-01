Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Partnertausch

SAT.1Staffel 6Folge 68
Joyn Plus
Partnertausch

PartnertauschJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 68: Partnertausch

44 Min.Ab 12

Andrea Monteri, Kronzeugin in einem Mafiaprozess, ist spurlos verschwunden. Es wird vermutet, dass sie bei Vera Sachsen untergetaucht ist., einer ehemaligen Schulfreundin. Jupp und Falk sollen das Haus der Sachsens observieren und werden - als Musiker getarnt - in die Nachbarvilla eingeschleust. Auch Dudelsackvirtuosin Frau Dr. Schwarz ist mit von der Partie, sie soll sich als Jupps Ehefrau ausgeben.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen