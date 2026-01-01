Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Falks Fall

SAT.1Staffel 6Folge 70
Joyn Plus
Falks Fall

Falks FallJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 70: Falks Fall

46 Min.Ab 12

Falk sieht bei einer Polizeiaktion, wie der Kleinkriminelle Bernd Meiser von einem Polizisten erschossen wird. Waller, aus dessen Waffe der tödliche Schuss abgefeuert wurde, sagt aus, dass es Notwehr gewesen sei - Meiser war jedoch überhaupt nicht bewaffnet. Falk ist angesichts der Kaltblütigkeit seines Kollegen und Ex-Freundes Waller entsetzt und bittet ihn, sich selbst anzuzeigen.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 5 Staffeln und Folgen