SK Kölsch
Folge 70: Falks Fall
46 Min.Ab 12
Falk sieht bei einer Polizeiaktion, wie der Kleinkriminelle Bernd Meiser von einem Polizisten erschossen wird. Waller, aus dessen Waffe der tödliche Schuss abgefeuert wurde, sagt aus, dass es Notwehr gewesen sei - Meiser war jedoch überhaupt nicht bewaffnet. Falk ist angesichts der Kaltblütigkeit seines Kollegen und Ex-Freundes Waller entsetzt und bittet ihn, sich selbst anzuzeigen.
SK Kölsch
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH