SK Kölsch
Folge 71: Väter und Söhne
44 Min.Ab 12
Haupt, der Leiter des SK Kölsch-Teams, erscheint nicht zu seinem Dienstjubiläum. Jupp hatte sich fest vorgenommen, den Tag mit seinem Sohn Flo zu verbringen, bevor er in ein Sportinternat fährt, aber das Team fängt an, sich Sorgen um Haupt zu machen, alles weist auf eine Entführung hin. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass er ein Geheimnis hat.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH