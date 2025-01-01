Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Väter und Söhne

SAT.1Staffel 6Folge 71
Joyn Plus
Väter und Söhne

Väter und SöhneJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 71: Väter und Söhne

44 Min.Ab 12

Haupt, der Leiter des SK Kölsch-Teams, erscheint nicht zu seinem Dienstjubiläum. Jupp hatte sich fest vorgenommen, den Tag mit seinem Sohn Flo zu verbringen, bevor er in ein Sportinternat fährt, aber das Team fängt an, sich Sorgen um Haupt zu machen, alles weist auf eine Entführung hin. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass er ein Geheimnis hat.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen