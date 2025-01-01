Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 72
45 Min.Ab 12

Die Opernsängerin Maria del Monti wird von einem liebeskranken Fan terrorisiert. Zum Schutz vor dem unbekannten Psychopathen wird Gino zu ihrem Personenschützer ernannt. Während die beiden sich näher kommen, versucht Jupp den mysteriösen Fan zu schnappen - doch das ist schwieriger als gedacht, denn die Verdächtigen wechseln fast stündlich. Jupp möchte sich mit seinem Übereifer den Posten des neuen SK-Chefs sichern, doch damit bringt er Maria del Monti in große Gefahr.

