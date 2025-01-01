Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Jupps Albtraum

SAT.1Staffel 6Folge 73
Joyn Plus
Jupps Albtraum

Jupps AlbtraumJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 73: Jupps Albtraum

46 Min.Ab 12

Eine schöne Frau liegt erwürgt in ihrem Bett. Ist sie ein weiteres Opfer in der sommerlichen Mordserie? Wieso reagiert ihre Lebensgefährtin so kühl? Jupp hat ein ganz anderes Problem: Dem Team wurde eine Frau als Chefin vor die Nase gesetzt! Gesine Westfahl ist eine energische Frau aus Konstanz, deren moderner Führungsstil die Kölner Gemütlichkeit im Präsidium zu gefährden droht - und besonders Jupp in Bedrängnis bringt.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen