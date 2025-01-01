SK Kölsch
Folge 73: Jupps Albtraum
46 Min.Ab 12
Eine schöne Frau liegt erwürgt in ihrem Bett. Ist sie ein weiteres Opfer in der sommerlichen Mordserie? Wieso reagiert ihre Lebensgefährtin so kühl? Jupp hat ein ganz anderes Problem: Dem Team wurde eine Frau als Chefin vor die Nase gesetzt! Gesine Westfahl ist eine energische Frau aus Konstanz, deren moderner Führungsstil die Kölner Gemütlichkeit im Präsidium zu gefährden droht - und besonders Jupp in Bedrängnis bringt.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH