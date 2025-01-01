SK Kölsch
Folge 74: Die längste Nacht
45 Min.Ab 12
Drei Schüsse aus dem Hinterhalt auf drei ehrenwerte Kölner: Was steht hinter dieser Anschlagserie? Jupp und Falk stoßen bei ihren Ermittlungen auf den mysteriösen Todesfall einer Schülerin und geraten schließlich selbst in Lebensgefahr. Eingeschlossen in den Keller eines alten Forts, scheint ihre letzte Stunde gekommen zu sein.
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH