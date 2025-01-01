Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 74
Folge 74: Die längste Nacht

45 Min.Ab 12

Drei Schüsse aus dem Hinterhalt auf drei ehrenwerte Kölner: Was steht hinter dieser Anschlagserie? Jupp und Falk stoßen bei ihren Ermittlungen auf den mysteriösen Todesfall einer Schülerin und geraten schließlich selbst in Lebensgefahr. Eingeschlossen in den Keller eines alten Forts, scheint ihre letzte Stunde gekommen zu sein.

SAT.1
