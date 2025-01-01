SK Kölsch
Folge 75: Taxi-Mord
46 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer wird tot aufgefunden. Unter Verdacht geraten Sascha, Sohn eines Taxifahrers, und dessen hübsche und temperamentvolle Freundin Andrea. Die Kollegen des Mannes verstecken sich hinter vagen Andeutungen über wertvolle Bordelladressen. Jupp macht sich daran, mit Hilfe der impulsiven Andrea herauszubekommen, was hinter der Mauer des Schweigens steckt - ohne die Erlaubnis seiner Chefin abzuwarten.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH