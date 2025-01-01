Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SK Kölsch

Notgroschen

SAT.1Staffel 6Folge 77
Joyn Plus
Notgroschen

NotgroschenJetzt ohne Werbung streamen

SK Kölsch

Folge 77: Notgroschen

45 Min.Ab 12

Der Betrüger Theodor Kaiser stirbt im Knast unter mysteriösen Umständen an einem Herzinfarkt. Der Tote hinterlässt eine Nachricht: Ausgerechnet Jupps Mutter Bertha soll Kaisers Hund in Pflege nehmen. Jupp und Falk erfahren: Sie gehört zu den Opfern von Kaisers Betrügereien! Und offenbar hat Kaiser vor seiner Verhaftung einen "Notgroschen" zurückgelegt - eine Million Euro in einem sicheren Versteck.

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen