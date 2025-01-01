SK Kölsch
Folge 77: Notgroschen
45 Min.
Ab 12
Der Betrüger Theodor Kaiser stirbt im Knast unter mysteriösen Umständen an einem Herzinfarkt. Der Tote hinterlässt eine Nachricht: Ausgerechnet Jupps Mutter Bertha soll Kaisers Hund in Pflege nehmen. Jupp und Falk erfahren: Sie gehört zu den Opfern von Kaisers Betrügereien! Und offenbar hat Kaiser vor seiner Verhaftung einen "Notgroschen" zurückgelegt - eine Million Euro in einem sicheren Versteck.
SK Kölsch
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH