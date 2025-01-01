Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 78
45 Min.Ab 12

Bei einem Brandanschlag auf einem Campingplatz am Rhein kommt ein Mann ums Leben. Das SK Kölsch stößt bei den Campern auf eine Mauer des Schweigens, sodass Jupp versucht, als verdeckter Ermittler Licht ins Dunkel zu bringen. Als ein weiterer Mord passiert, spitzen sich die Ereignisse auf dem Campingplatz zu - auch für Jupp .

