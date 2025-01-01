SK Kölsch
Folge 79: Jeder gegen Jeden
45 Min.Ab 12
Nacheinander werden die Leichen von zwei Jurastudentinnen gefunden. Die SK Kölsch entdeckt, dass die beiden Frauen für einen Escortservice gearbeitet haben; einer ihrer besten Kunden war ein aufstrebender Staatsanwalt, ausgerechnet ein alter Freund von Gesine Westfahl. Ein Streit zwischen Gesine und Jupp behindert die Ermittlungen: Sie ist genervt von seinen eigenwilligen Methoden, er hasst ihren strengen Führungsstil.
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nostro Film GmbH