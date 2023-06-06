Zum Inhalt springenBarrierefrei
Skate Tales S3 E2: Die japanische Skate-Szene

Red Bull TVStaffel 3Folge 2vom 06.06.2023
Folge 2: Skate Tales S3 E2: Die japanische Skate-Szene

22 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Madars Apse trifft den japanischen Skater, der eine alternative Skateboard-Bewegung geprägt hat.

Red Bull TV
