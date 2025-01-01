Slam Tour mit Kuttner
1 Staffel
1 Staffel
Slam Tour mit Kuttner
Elitäre Dichterlesungen sind out. In 2008 ist Poesie von und für jedermann angesagt. In dieser Sendung lässt Sarah Kuttner 60 Minuten lang entdeckte und unentdeckte Redeakrobaten zu Wort kommen. Die Moderatorin präsentiert Dichtung aus dem Publikum für das Publikum. Jeder, der sich auf die Bühne wagt, kann seinen Text den Zuhörern vortragen. Ob Gedicht, Kurzgeschichte oder persönliche Gedanken spielt dabei keine Rolle. Im Mittelpunkt stehen charismatische Präsentation, begeisternde Tonalität und echter Wortwitz. Am Ende entscheiden die Zuhörer mit ihrer ganz persönlichen Benotung, welcher Text die Siegertrophäe verdient hat ...
Genre:Comedy, Darstellende Künste