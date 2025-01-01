So isst Südamerika
Sie sind Freunde - und sie sind Köche. Vier Chilenen und ein Neuseeländer haben den Plan gefasst, durch Südamerika zu reisen, um Land und Leute über deren Küche kennenzulernen. Nach einem Treffen in Santiago de Chile, starten die Fünf ihre kulinarische Reise Richtung Norden und durchqueren elf Länder. Sie lernen unterschiedliche Essenstraditionen kennen, treffen Lebensmittelproduzenten, Straßenköche, Restaurantbesitzer und natürlich Köche. Weit ab von einer touristischen Perspektive zeigt die Serie den Alltag der Menschen in Südamerika, ihre vielfältige Kultur und Esstraditionen. Ein spannendes Abenteuer, das auch so manche Überraschung bereit hält.
