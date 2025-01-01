So tickt der Mensch
Welcher unserer prominenten Gäste besitzt die beste Menschenkenntnis? In unterhaltsamen sowie lehrreichen Rubriken zeigen wir alles, was den Menschen so besonders macht. Aber wie gut kennen wir uns selbst? Und sind wir wirklich Herr unseres eigenen Verhaltens? Oder sind wir viel mehr fremdgesteuert durch soziale Umstände und physiologische Eigenschaften, als uns lieb ist? In verblüffenden Experimenten und Tests bringen wir Erstaunliches zu Tage.
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen