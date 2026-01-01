SOKO Leipzig
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
SOKO Leipzig
Die Ermittler der Sonderkommission Leipzig haben sich der Aufgabe verschrieben, schwerste Verbrechen aufzuklären. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen insbesondere Kapitaldelikte wie Mord und Totschlag, die oft mit dramatischen und emotionalen Hintergründen verbunden sind. Mit viel Feingefühl und einer Kombination aus kriminalistischer Intuition und modernster Ermittlungstechnik gehen sie den Spuren nach, die oft in die dunkelsten Ecken der menschlichen Psyche führen.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH
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