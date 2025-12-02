Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 1vom 02.12.2025
Folge 1: Zwei Schwestern

89 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Nach einer brutalen Attacke auf offener Straße nehmen die Polizisten Jan und Ina die Verfolgung des flüchtigen Täters auf. Ina kann den Angreifer zwar stellen, doch der Einsatz verläuft anders als geplant - denn kurze Zeit später verstirbt der Mann und Ina wird beschuldigt, ihn getötet zu haben. Während der Staatsanwalt einen schnellen Prozess anstrebt, versuchen ihre Kollegen verzweifelt, ihre Unschuld zu beweisen.

