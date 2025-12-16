SOKO Leipzig
Folge 11: Kleine Geheimnisse
44 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Ein Serientäter, der es auf blonde Frauen abgesehen hat, treibt in Leipzig sein Unwesen. Das letzte Opfer wird noch vermisst, als die junge Nadine dem Täter knapp entkommen kann. Sie liefert die ersten Hinweise über den möglichen Tatort - ein Leipziger Wohngebiet. Ina und Dagmar gehen undercover, um die Nachbarschaft zu observieren. Doch dort verbergen sich viele Geheimnisse ...
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH