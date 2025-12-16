Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SOKO Leipzig

Kleine Geheimnisse

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 11vom 16.12.2025
Joyn Plus
Kleine Geheimnisse

Kleine GeheimnisseJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 11: Kleine Geheimnisse

44 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Ein Serientäter, der es auf blonde Frauen abgesehen hat, treibt in Leipzig sein Unwesen. Das letzte Opfer wird noch vermisst, als die junge Nadine dem Täter knapp entkommen kann. Sie liefert die ersten Hinweise über den möglichen Tatort - ein Leipziger Wohngebiet. Ina und Dagmar gehen undercover, um die Nachbarschaft zu observieren. Doch dort verbergen sich viele Geheimnisse ...

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

Alle 3 Staffeln und Folgen