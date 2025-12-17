Wahrheit ist ein scharfes SchwertJetzt ohne Werbung streamen
SOKO Leipzig
Folge 12: Wahrheit ist ein scharfes Schwert
44 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Ein Verkehrsunfall in Leipzig nimmt eine unerwartete Wendung: Die Fahrerin Sandra Völkers steht unter Drogen und hat Blut an der Kleidung. Ina und Jan vermuten das Schlimmste. Ihre Befürchtungen bestätigen sich, als sie im kürzlich verkauften Haus der Verdächtigen die Leiche einer Kinderpsychologin entdecken. Die Unfallfahrerin bleibt vorerst stumm, doch während der Spurensicherung stößt Ina auf ein flüchtendes Mädchen, das sie auf eine neue Spur führt.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH