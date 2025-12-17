Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 12vom 17.12.2025
44 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Ein Verkehrsunfall in Leipzig nimmt eine unerwartete Wendung: Die Fahrerin Sandra Völkers steht unter Drogen und hat Blut an der Kleidung. Ina und Jan vermuten das Schlimmste. Ihre Befürchtungen bestätigen sich, als sie im kürzlich verkauften Haus der Verdächtigen die Leiche einer Kinderpsychologin entdecken. Die Unfallfahrerin bleibt vorerst stumm, doch während der Spurensicherung stößt Ina auf ein flüchtendes Mädchen, das sie auf eine neue Spur führt.

