SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 5vom 08.12.2025
Folge 5: Mister Green

44 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Nach einer Party in Leipzig wird der junge Lukas tot aufgefunden - in einem grünen Ganzkörperanzug. Er ist nicht der Einzige, der das auffällige Kostüm trägt. Die einzige Spur führt zu Heiko Bender, einem Studenten mit schwerer Sozialphobie, den noch nie jemand ohne Verkleidung gesehen hat. Doch ist der junge Mann wirklich der Täter?

SAT.1 emotions
