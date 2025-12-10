Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 7vom 10.12.2025
44 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Ein Mord in einer Behinderteneinrichtung erschüttert die SOKO: Die Sozialpädagogin Mandy Krömer wurde Opfer eines Sexualverbrechens. Für Oberkommissar Jan Maybach scheint der Fall schnell gelöst - ein Zeuge beobachtete den geistig behinderten Daniel Rohrbach in der Nähe der Leiche. Doch sein Kollege Hajo Trautzschke bezweifelt, dass Daniel der Täter ist und wirft seinem Kollegen vor, das Geständnis nur unter Druck bekommen zu haben.

