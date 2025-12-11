SOKO Leipzig
Folge 8: Der verlorene Sohn
44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
25 Jahre galt Sebastian Böger als verschollen, nun steht er plötzlich auf seiner eigenen Trauerfeier. Während seine Mutter überglücklich ist, bleiben die SOKO und andere Familienmitglieder misstrauisch. War Sebastian an dem Tod seines Bruders Rudi beteiligt und floh deshalb? SOKO-Kommissar Hajo, der den Fall nie vergessen hat, wittert die Chance, die Wahrheit endlich ans Licht zu bringen.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH