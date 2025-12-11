Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 8vom 11.12.2025
44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

25 Jahre galt Sebastian Böger als verschollen, nun steht er plötzlich auf seiner eigenen Trauerfeier. Während seine Mutter überglücklich ist, bleiben die SOKO und andere Familienmitglieder misstrauisch. War Sebastian an dem Tod seines Bruders Rudi beteiligt und floh deshalb? SOKO-Kommissar Hajo, der den Fall nie vergessen hat, wittert die Chance, die Wahrheit endlich ans Licht zu bringen.

SAT.1 emotions
