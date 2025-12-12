SOKO Leipzig
Folge 9: Ausflug mit Mila
44 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Eigentlich wollte Jan nur die Freundin seines Sohnes Benni von einem Konzert abholen. Doch die nächtliche Heimfahrt wird für ihn und Mila zum Albtraum, als ihr Bus von skrupellosen Gangstern gekapert wird. Die Verbrecher haben es auf die Ersparnisse der Fahrgäste abgesehen. Als die Situation eskaliert und der junge Geiselnehmer Jason ein gefährliches Interesse an Mila entwickelt, beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH