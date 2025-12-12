Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOKO Leipzig

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 9vom 12.12.2025
Folge 9: Ausflug mit Mila

44 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Eigentlich wollte Jan nur die Freundin seines Sohnes Benni von einem Konzert abholen. Doch die nächtliche Heimfahrt wird für ihn und Mila zum Albtraum, als ihr Bus von skrupellosen Gangstern gekapert wird. Die Verbrecher haben es auf die Ersparnisse der Fahrgäste abgesehen. Als die Situation eskaliert und der junge Geiselnehmer Jason ein gefährliches Interesse an Mila entwickelt, beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben.

