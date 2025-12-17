SOKO Leipzig
Folge 12: Doppelmord
44 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Als die Beamten den Mord an einem wohlhabenden Paar untersuchen, gehen sie zunächst von einem missglückten Raubüberfall aus, der tödlich endete. Bei der Rekonstruktion der Tat kommen jedoch Zweifel auf und der vorbestrafte Nachbar gerät schnell in den Fokus der Ermittlungen. Narkotisiert lässt dieser kein gutes Haar an den Eheleuten, doch kann man seinen Aussagen wirklich Glauben schenken?
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH