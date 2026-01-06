Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tapetenwechsel

SAT.1 emotionsStaffel 16Folge 5vom 06.01.2026
Tapetenwechsel

Folge 5: Tapetenwechsel

44 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

In einem Waldstück im Leipziger Villenviertel wird die Leiche einer Unbekannten gefunden. Doch von der Tatwaffe fehlt jede Spur - bis Biggi und Marc, die online einem Wohnungstausch zugestimmt haben, die Tatwaffe in ihrem neuen Heim finden. War das Tauschangebot nur eine Falle, um sie zum Sündenbock zu machen? Überzeugt, in die Fänge eines Killers geraten zu sein, entwickeln sie einen riskanten Plan. Doch die Rückkehr des Hausbesitzers Georg Jacobi wirft neue Fragen auf.

