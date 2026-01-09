SOKO Leipzig
Folge 8: Erlösung
44 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
In einem Leipziger Sportbad wird die Leiche des ehemaligen Leistungsschwimmers Belling gefunden - ein Rätsel, denn der an Parkinson erkrankte Mann saß im Rollstuhl und von dem ist weit und breit keine Spur. War es Suizid oder Mord? Parallel dazu steht Kommissar Hajo vor einer persönlichen Krise: An seinem 40. Dienstjubiläum erpresst ihn ein Journalist mit seiner düsteren Vergangenheit.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH