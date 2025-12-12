SOKO Leipzig
Folge 9: Töchter und Söhne
44 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Nach der erschütternden Enthüllung seiner Stasi-Vergangenheit steht Hajo vor den Trümmern seiner Karriere. Doch die SOKO Leipzig hat keine Zeit zum Durchatmen: Ina und Jan geraten bei einer Mordermittlung in eine gefährliche Geiselnahme. Währenddessen sucht Hajo Vergebung bei einem alten Freund, den er einst verriet. Seine Tochter Leni gräbt tiefer in der Vergangenheit und konfrontiert Hajos ehemaligen Führungsoffizier.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH