SAT.1 emotionsStaffel 16Folge 9vom 12.01.2026
Folge 9: Töchter und Söhne

44 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Nach der erschütternden Enthüllung seiner Stasi-Vergangenheit steht Hajo vor den Trümmern seiner Karriere. Doch die SOKO Leipzig hat keine Zeit zum Durchatmen: Ina und Jan geraten bei einer Mordermittlung in eine gefährliche Geiselnahme. Währenddessen sucht Hajo Vergebung bei einem alten Freund, den er einst verriet. Seine Tochter Leni gräbt tiefer in der Vergangenheit und konfrontiert Hajos ehemaligen Führungsoffizier.

SAT.1 emotions
