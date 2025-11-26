SOKO Leipzig
Folge 13: Toy Boy
44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Ein brutaler Überfall im Hotelzimmer endet tödlich für den Opern-Star Rosa Bertrano, während ihr Mann Valentin gefesselt zurückbleibt. War es ein Raub oder steckt mehr dahinter? Die SOKO findet Hinweise auf eheliche Spannungen und vermutet eine Verbindung zwischen Valentin und den Tätern. Als Ina bei den Ermittlungen einer Spur nachgeht, geraten sie und Valentin in Lebensgefahr.
SOKO Leipzig
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH