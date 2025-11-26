Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 13vom 26.11.2025
Folge 13: Toy Boy

44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Ein brutaler Überfall im Hotelzimmer endet tödlich für den Opern-Star Rosa Bertrano, während ihr Mann Valentin gefesselt zurückbleibt. War es ein Raub oder steckt mehr dahinter? Die SOKO findet Hinweise auf eheliche Spannungen und vermutet eine Verbindung zwischen Valentin und den Tätern. Als Ina bei den Ermittlungen einer Spur nachgeht, geraten sie und Valentin in Lebensgefahr.

SAT.1 emotions
