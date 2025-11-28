SOKO Leipzig
Folge 15: Missing in Action
45 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Ein Banküberfall mit tödlichem Ausgang bringt die SOKO in die Bredouille. Während Dagmar und Olivia erste Spuren verfolgen, geraten sie direkt an die Täter. Als sie plötzlich nicht mehr erreichbar sind, starten Jan, Ina und Rettig eine fieberhafte Suche. Doch Hinweise bleiben aus und die Lage wird immer brenzliger.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH