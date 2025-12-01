SOKO Leipzig
Folge 16: Blinde Liebe
44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Ein Jogger wird im Park niedergeschossen - Karsten Köllmann ringt im Koma ums Überleben. Für seine Frau Julia, die seit einem Unfall blind ist, bedeutet das einen weiteren schweren Schlag. Nach außen wirkt sie zwar stark und kümmert sich fürsorglich um das gemeinsame Kind, doch die Ermittlungen zeigen: Der Unfall hat bei allen Beteiligten tiefe Spuren hinterlassen.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH