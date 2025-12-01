Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SOKO Leipzig

Blinde Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 16vom 01.12.2025
Joyn Plus
Blinde Liebe

Blinde LiebeJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 16: Blinde Liebe

44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Ein Jogger wird im Park niedergeschossen - Karsten Köllmann ringt im Koma ums Überleben. Für seine Frau Julia, die seit einem Unfall blind ist, bedeutet das einen weiteren schweren Schlag. Nach außen wirkt sie zwar stark und kümmert sich fürsorglich um das gemeinsame Kind, doch die Ermittlungen zeigen: Der Unfall hat bei allen Beteiligten tiefe Spuren hinterlassen.

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

Alle 3 Staffeln und Folgen